Прогноз погоды на август: пора на море

В краевом гидрометцентре составили прогноз погоды на август.

Как сообщают синоптики, пик жары Краснодарский край благополучно миновал. Также отступят и катаклизмы в виде града и ливней.

- В первой половине августа температура воздуха на несколько дней поднимется до 40-градусной отметки, но затем отступит вниз под натиском влажного воздуха с северо-запада. Жару собьют дожди, местами ливневые, которые ожидаются после шестого августа, - сообщили в ведомстве. - А затем до конца месяца ожидается довольно комфортная температура в 27- 32 градуса, что соответствует климатической норме. Осадки в августе ожидаются в пределах нормы. Чуть больше их будет на Черноморском побережье, в районе Туапсе – Сочи. На берегах Азова сохранится привычная сушь.

Если верить синоптикам, то вторая половина августа — самое благоприятное время для поездок на море. На побережье установится весьма «бархатная» погода: температура воздуха слегка понизится, а воды - чуть подрастет.

Как ранее писала«РВС», в июле погода не баловала отдыхающих. На курортах закрывали пляжи из-за резкого понижения морской воды, а в Геленджике — из-за сброса в открытое море канализационных стоков.

Так что если ехать на море, так в августе.



