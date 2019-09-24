Фото: официальный сайт Нововеличковского сельского поселения
Программа мероприятий ко Дню Нововеличковской
28 сентября Нововеличковское сельское поселение отметит 194-летие со дня образования. В честь этого дня в станице подготовили праздничную программу: 28 сентября Нововеличковское сельское поселение отметит 194-летие со дня образования. В честь этого дня в станице подготовили праздничную программу:
15:00 — «Веселые старты».
16:00 — Парад первоклассников (центральная площадь).
16:30 — Детская дискотека.
17:00 — Торжественная часть, чествование жителей станицы, концерт.
18:00 — Открытие скейт-площадки.
19:30 — Концертная программа Анис».
21:00 — Выступление коллектива «Голоса Кубани».
22:00 — Праздничный салют.
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