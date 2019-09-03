Фото: архив "РВС".
Программа мероприятий на День села Первореченского
Центральный парк
с 10.00
Тематическая фотозона (будет работать весь день).
15.00
Детская игровая программа: «Три кота на празднике села».
16.00
Торжественный концерт, посвященный Дню села Первореченского.
17.00
Выступление вокального ансамбля «Рябиновые бусы» (ст. Динская).
17.30
Выступление вокального коллектива «Голоса Кубани» (ст. Пластуновская).
18.10
Шоу мыльных пузырей.
19.00-21.30
Молодежный концерт, дискотека.
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