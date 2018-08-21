Программа мероприятий в Динском районе ко Дню флага
Старомышастовское сельское поселение
«Россия - священная наша страна», познавательная программа
Ст. Старомышастовская, ул. Советская, 59
Дом культуры
10.00
Первореченское сельское поселение
«Святые символы России», патриотическая молодежная акция
С. Первореченское, ул. Ленина, 100
Дом культуры
11.00
Красносельское сельское поселение
«С чего начинается Родина?», выставка детского творчества
С. Красносельское, ул. Ленина, 1д
Дом культуры
11.00
Мичуринское сельское поселение
«Триколор», познавательная программа
Пос. Агроном, ул. Почтовая, 1
Парк перед Домом культуры
11.00
Нововеличковское сельское поселение
«Российский флаг», праздничная программа
Ст. Воронцовская, ул. Пушкина, 20
Дом культуры
16.00
Южно-Кубанское сельское поселение
«Белый, синий, красный – Родина моя прекрасна», праздничный концерт
Пос. Южный, ул. Советская, 31
Площадь перед Домом культуры
17.00
Новотитаровское сельское поселение
«Над нами реет флаг Российский», праздничный концерт
Ст. Новотитаровская, ул. Советская, 61
Центральная площадь
18.00
Динское сельское поселение
Детская игровая программа
Ст. Динская
Фонтанная площадь
18.00
Праздничный концерт
Ст. Динская
Фонтанная площадь
19.00
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