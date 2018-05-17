Программа мероприятий в Динском районе на День массового футбола

Этот спортивный праздник ежегодно проходит под патронатом Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Проводится Всероссийский фестиваль на постоянной основе с 2011 года.

Откроет празднование Дня массового футбола в Динском районе Васюринское сельское поселение, где 18 мая на стадионе Чапаева (ул. Интернациональная, 59 б) пройдут эстафеты и показательная игра. Начало в 18.00.

19 мая 2018 года в поселениях пройдут следующие мероприятия:

Южно-Кубанское сельское поселение

«Спорткомплекс Южный» (ул. Северная, 25)

10.00

Мастер-класс с участием ветерана футбольного клуба «Кубань» Андрея Сергеевича Пахтусова и товарищеская игра.

Новотитаровское сельское поселение

Стадион «Олимп» (ул. Ленина, 173а):

9.00

Первенство спортивных школ по футболу.

15.00

Показательная тренировка по футболу.

18.00

Чемпионат района по футболу.

Динское сельское поселение

Стадион «Кубань» (поле с искусственным покрытием)

9.30

Турнир по футболу среди юношей 2005-2007 г. р.

Мичуринское сельское поселение

Многофункциональная спортивная площадка (ул. Почтовая, 13)

9.00

Турнир по футболу среди юношей 2003-2004 г. р.