Программа мероприятий в Динском районе на День массового футбола
Этот спортивный праздник ежегодно проходит под патронатом Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.
Проводится Всероссийский фестиваль на постоянной основе с 2011 года.
Откроет празднование Дня массового футбола в Динском районе Васюринское сельское поселение, где 18 мая на стадионе Чапаева (ул. Интернациональная, 59 б) пройдут эстафеты и показательная игра. Начало в 18.00.
19 мая 2018 года в поселениях пройдут следующие мероприятия:
Южно-Кубанское сельское поселение
«Спорткомплекс Южный» (ул. Северная, 25)
10.00
Мастер-класс с участием ветерана футбольного клуба «Кубань» Андрея Сергеевича Пахтусова и товарищеская игра.
Новотитаровское сельское поселение
Стадион «Олимп» (ул. Ленина, 173а):
9.00
Первенство спортивных школ по футболу.
15.00
Показательная тренировка по футболу.
18.00
Чемпионат района по футболу.
Динское сельское поселение
Стадион «Кубань» (поле с искусственным покрытием)
9.30
Турнир по футболу среди юношей 2005-2007 г. р.
Мичуринское сельское поселение
Многофункциональная спортивная площадка (ул. Почтовая, 13)
9.00
Турнир по футболу среди юношей 2003-2004 г. р.
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