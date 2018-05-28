Программа на День защиты детей по Динскому району

Совсем скоро - 1 июня - будет отмечаться День защиты детей. "РВС" подготовила программу всех мероприятий по Динскому району. Если вы еще не решили, куда повести свое чадо, самое время определиться.





31.05.2018-01.06.2018

Сельские поселения Динского района

Конкурс рисунков на асфальте «Мир детства».





01.06.2018

Сельские поселения муниципального образования Динской район

Торжественное открытие 1 этапа кубка губернатора по уличному баскетболу среди дворовых команд.

10.00

Образовательные учреждения Динского района

Праздничные мероприятия в профильных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.

18.00

Спортивные площадки сельских поселений Динского района

Фестиваль открытия летних дворовых площадок «Молодежное лето – 2018».

Станица Динская

Постоянно

ГКУ КК «ЦЗН Динского района»

Информирование несовершеннолетних граждан о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях.

Постоянно

ГКУ КК «ЦЗН Динского района»

Предоставление государственной услуги по профориентации.

28.05.2018

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Конкурсно-игровая программа «Планета детства». Выставка рисунков «Волшебный мир детства».

31.05.2018

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Спортивная игровая программа «Мы за ЗОЖ!»

01.06.2018

Фонтанная площадь

Раздача буклетов «Детство – территория безопасности».

Отдел ЗАГС Динского района управления ЗАГС Краснодарского края

Торжественная регистрация рождений в отделе ЗАГС Динского района управления ЗАГС Краснодарского края.

ГБУ СО КК «Динской КЦСОН» станица Динская, улица Шевченко, 35:

Выставка творческих работ несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете,

«Мир глазами детей».

Развлекательная программа «Детский смех».

9.00-11.30

Площадь Центра творчества станицы Динской

Выставка ИЗО и ДПТ учащихся Центра творчества.

10.00

Педиатрическое отделение Динской районной поликлиники

«Охрана прав ребенка».

10.00-12.00

Фонтанная площадь

Ярмарка вакансий «Ты нужен Кубани» с использованием мобильного центра (тестирование).

10.00-11.00

Площадь Центра творчества станицы Динской

Концертно-игровая программа «Затейная лужайка».

10.00

Фонтанная площадь станицы Динской

Районный фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошках».

11.00

Площадь Центра творчества станицы Динской

Конкурс рисунков на асфальте «Безопасный огонь», «Волшебный светофор».

11.00

Детская библиотека станицы Динской

«Лето. Книга. Я - друзья».

12.00

ул. Луначарского,13

Поздравление детей, воспитывающихся в замещающих семьях, с Днем защиты детей «Помощь ребенку - помощь семье».

13.00

Фонтанная площадь

Конкурсная развлекательная игровая программа для детей «Путешествуем с Литл Пони».

15.00

Библиотека поселка Заречного станицы Динской

«Планета детства».

17.30

Площадь перед районным киноцентром «40 лет Победы»

Детская развлекательная программа «Анимашки».

03.06.2018

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Теннисный турнир «Моя победа!»

09.06.2018

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Литературная викторина «Вот оно, какое наше лето».





Старомышастовское сельское поселение

01.06.2018

10.00

Старомышастовская участковая больница

«Декларация прав ребенка».

Детская библиотека станицы Старомышастовской

Игровая программа «Лето – время золотое».

Дом культуры станицы Старомышастовской

Игровая развлекательная программа «Детство это смех и радость».

11.00

МБУДО ДШИ станицы Старомышастовской

Конкурс рисунка на асфальте «Волшебные мелки».

16.00

МБУДО ДШИ станицы Старомышастовской

Развлекательно – игровая программа «Детство – это я и ты».





Пластуновское сельское поселение

01.06.2018

Дом культуры станицы Пластуновской

Выставка работ ИЗО и ДПИ.

10.00

Пластуновская участковая больница

«Защита детей в чрезвычайных ситуациях».

Библиотека станицы Пластуновской

Литературно-развлекательный час «Лето – чудная пора, детворе читать пора».





Васюринское сельское поселение

01.06.2018

10.00

Васюринская участковая больница

«Пять принципов декларации».

Парк станицы Васюринской

Концерт, посвященный Дню защиты детей.

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства.

Конкурс рисунков на асфальте в парке.





Новотитаровское сельское поселение

01.06.2018

Дом культуры станицы Новотитаровской

«Праздник солнечного лета».

10.00

Новотитаровская участковая больница

«Охрана прав ребенка».

11.00

Детская библиотека станицы Новотитаровской им. А. П. Гайдара, клуб «Исток»

«Символы родного края».

Центральная площадь станицы Новотитаровской

Конкурс рисунка на асфальте «Должны смеяться дети!»









Нововеличковское сельское поселение

01.06.2018

10.00

Нововеличковская участковая больница

«Защита детей в чрезвычайных ситуациях».

11.00

МБУДО ДШИ станицы Нововеличковской

Концерт «Дружат дети на планете!»

Библиотека станицы Нововеличковской

Час игры и конкурсов «Здравствуй, лето!»

Площадь администрации станицы Нововеличковской

Тематическая программа «Детства яркая планета».

11.30

Библиотека станицы Нововеличковской

Конкурс рисунка на асфальте «Мы рисуем солнце, небо и цветок!»

16.00

Поселок Дальний станицы Нововеличковской

Праздник любимой игрушки.

Станица Воронцовская

12.00

Площадь перед Домом культуры станицы Воронцовской

Театрализованное представление «Волшебный ключ».





Поселок Украинский

01.06.2018

10.00

Амбулатория поселка Украинского

«Охрана прав ребенка».

Библиотека поселка Украинский

Праздник «Волшебный мир детства».

Дом культуры поселка Украинского

Игровая программа для детей «Дорогою добра».

18.00

Дом культуры поселка. Украинский

Музыкально-игровая программа «Каждый ребёнок имеет право!»





Первореченское сельское поселение

01.06.2018

10.00

Амбулатория села Первореченского

«Пять принципов декларации».

Библиотека села Первореченского, площадка перед Домом культуры

Выставка-викторина «Лето красное пришло».

12.00

Библиотека села Первореченского, площадка перед ДК

Выставка рисунков «Символы Краснодарского края».





Красносельское сельское поселение

01.06.2018

10.00

Амбулатория села Красносельского

«Охрана прав ребенка».

Дом культуры Красносельского сельского поселения

Театрализованная концертная программа «Берегите детей!»





Поселок Агроном

01.06.2018

10.00

Амбулатория поселка Агроном

«Декларация прав ребенка».





Мичуринское сельское поселение

01.06.2018

10.00

Площадь КДЦ Мичуринского сельского поселения

Праздник «Машины сказки».