Программы льготного автокредитования для жителей края

Государственные программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» продлили до 2023 года.

Теперь еще больше жителей края смогут воспользоваться скидками, а автопроизводители, которые терпят убытки из-за пандемии, получат поддержку.

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщает, что льготы при получении займа доступны людям, планирующим купить автомобиль, который произведен в России и стоит до 1,5 миллионов рублей. На скидку в 10% могут рассчитывать семьи с одним и более детьми, медработники, люди, сдавшие свое старое авто в трейд-ин или покупатели первой машины.

Также продлены программы льготного лизинга "Свое дело" и "Русский тягач" и запущена новая - "Доступная среда". Она создана для стимуляции развития услуг каршеринга (краткосрочная аренда/прокат машины).

Для повышения спроса в отечественной автомобильной промышленности в 2021 году выделят более 16 млрд рублей.









