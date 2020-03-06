“Прогресс налицо”. Отчет главы Динского сельского поселения
5 марта 2020 года в Доме культуры станицы Динской прошла открытая сессия депутатов Динского сельского поселения, на которой выступил с отчетом о проделанной работе за 2019 и планами на 2020 год глава администрации Виталий Литвинов.
Он отметил, что перед администрацией стоит конкретная цель – создание комфортных условий проживания жителей, развитие экономики и инфраструктуры.
В Динском поселении на 1 января 2020 года проживают 41 тысяча 17 человек. В станице Динской – 39 тысяч 172 человека, в поселке Украинском – 1 тысяча 845 человек.
Доходы
За 2019 год доходная часть бюджета поселения составила 482 миллиона 682 тысячи рублей.
В 2019 году доходы бюджета поселения сохранили положительную динамику. Объем собственных доходов к уровню прошлого года увеличился на 2,4 % и составил 140 миллионов 774 тысячи рублей.
Расходы
Расходов в 2019 году в сельском поселении было 504 миллиона 898 тысяч рублей, что в 2,8 раза выше уровня прошлого года.
Расходы на благоустройство, содержание и ремонт автомобильных дорог составили 351 миллион 913 тысяч рублей, что составляет 70 % от общих расходов бюджета поселения.
Краевые программы
В 2019 году администрация Динского сельского поселения приняла участие в программах, предусматривающих софинансирование из краевого и федерального бюджетов:
строительство, реконструкция автомобильных дорог,
формирование современной городской среды,
развитие культуры.
Это позволило дополнительно привлечь в бюджет поселения субсидии из краевого и федерального бюджетов в сумме 271 миллион 338 тысяч рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
За счет средств местного бюджета отремонтировали освещение и заменили светильники на общую сумму 1 миллион 128 тысяч рублей.
Теперь общая протяженность сетей уличного освещения на территории Динского сельского поселения составила 74 км, общее количество светильников – 1812 штук (в 2018 году – 1655 шт.).
На ремонт водопроводных сетей в 2019 году было предусмотрено 2 миллиона 657 тысяч рублей.
Выполнены работы по ремонту артезианской скважины на сумму 660 тысяч рублей.
Произведены работы по откачке ливневых и паводковых вод на сумму 43 тыс. рублей.
Приобретены материалы для ремонта ветхих водопроводных и канализационных сетей на сумму 494 тыс. руб.
В 2019 году произведена замена ветхих сетей водоснабжения общей протяженностью 8 км 500 м.
В Динском сельском поселении 14 котельных (13 из них работают на газе, 1 – на жидком топливе).
В 2019 году получено положительное заключение на строительство блочно-модульной котельной, мощностью 1,0 МВт в поселке Украинском.
Глава администрации отметил, что регулярно проводились субботники и санитарные пятницы по благоустройству и наведению порядка.
“Территория поселения стала заметно чище”, - сказал Виталий Литвинов.
Из федерального, краевого и местного бюджетов для реализации программы по благоустройству Комсомольского парка в 2019 году (3-я и 4-я очереди) было выделено 125 миллионов 935 тысяч рублей.
В рамках благоустройства создали новые пешеходные дорожки, по периметру парка обустроили велосипедную дорожку с резиновым покрытием, установили наружное освещение, на детских игровых площадках - резиновое покрытие, появились тренажеры, лавочки, урны и малые архитектурные формы, высадили цветы, многолетние кустарники и саженцы деревьев.
Дороги
Также отремонтировали 42 километра дорог в гравийном исполнении с добавлением нового материала на общую сумму 19 миллионов 650 тысяч рублей за счет средств местного и краевого бюджетов.
В рамках участия в краевой программе выполнен ремонт следующих дорог:
в станице Динской:
улицы Октябрьской от Садовой до Гоголя;
улицы Первомайской от Чапаева до Коммунальной;
улицы Кирпичной от Красной до Коммунальной;
капитальный ремонт улицы Коммунальной от Гоголя до Ленина;
улицы Калинина от Красной до Чапаева;
улицы Линейной от Красной до Краснодарской.
в поселке Украинском:
улицы Первомайской;
улицы Заречной;
улицы Комсомольской.
Общая протяженность отремонтированных дорог в асфальтовом исполнении составляет 12 километров на общую сумму 145 миллионов 573 рублей.
Были выполнены следующие работы по благоустройству поселения:
отремонтировали 895 метров тротуаров за 462 тысячи рублей;
произведен ремонт мемориального комплекса за 569 тысяч рублей;
высажено 4728 цветов, 1477 кустарников, 125 саженцев молодых деревьев;
обустроено 11 новых остановочных павильонов на сумму 3 миллиона 783 тысячи рублей;
приобретены и установлены лавочки и урны на фонтанной площади на 435 тысяч рублей.
Также разработан проект схемы электроснабжения Динского сельского поселения, выполнены работы по актуализации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Динского сельского поселения на общую сумму 253 тысячи рублей.
Кроме того, на территории поселения проводится большое количество культурно-массовых мероприятий различной направленности.
Всего за 2019 год в администрацию Динского сельского поселения поступило 2970 письменных обращений граждан.
Наибольшее их количество касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства – более 70% всех обращений.
“Мною и моим заместителем на личном приеме было принято 235 человек.
Еженедельно осуществлялся прием граждан вне графика, на котором консультации и разъяснения получили более 400 человек.
Состоялось 156 рабочих выездов на территорию поселения, в ходе которых было принято более 250 человек”, - резюмировал Виталий Литвинов.
Планы на 2020 год
В текущем году администрация Динского сельского поселения планирует принять участие в государственных программах:
«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Формирование современной городской среды»;
«Развитие топливно-энергетического комплекса»;
«Развитие культуры».
Также планируется оснастить материально-технической базой дом культуры станицы Динской.
Продолжится капитальный ремонт дорожной сети на улице Коммунальной - от Ленина до Садовой протяженностью полтора километра с обустройством тротуаров, перильных ограждений, пешеходных переходов, знаков и дорожной разметки. А также капитальный ремонт тротуара на ул. Октябрьской от Садовой до Гоголя. Его протяженность составит 5 километров 232 метра.
В рамках участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» планируется строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт в поселке Украинский.
По программе «Формирование современной городской среды» будет продолжена работа по благоустройству Комсомольского парка (5-я очередь). Там появится пляж.
После отчета жители смогли задать вопросы главе поселения.
Они поинтересовались, когда появится освещение на улице Октябрьской. Виталий Литвинов ответил, что сейчас уже подготовлена проектно-сметная документация для освещения всей улицы. Работы будут выполнены по втором полугодии 2020 года. Кроме того, там сделают и тротуар.
Прозвучал и вопрос о том, когда наведут порядок в парке микрорайона Солнечного.
Виталий Литвинов рассказал, что сейчас идет передача земли в собственность поселения. Затем будет разработана проектно-сметная документация на данный объект.
После отчета Виталия Литвинова слово предоставили главе района Евгению Пергун.
Он отметил, что для такого поселения бюджет слишком мал, но, невзирая на это, удалось с помощью вхождения в краевые программы сделать колоссальное количество работы.
Он отметил, что улучшилось санитарное состояние, появились новые контейнерные площадки.
Евгений Пергун подчеркнул, что и самим жителям важно поддерживать порядок. Если же мусор выбрасывается мимо контейнера, то это является административным правонарушением и должно наказываться.
“Я попросил, чтобы поселение организовало санитарный патруль, который будет за этим следить на постоянной основе”, - сказал глава района.
Если же мы будем двигаться такими темпами ближайшие год, два, три, то я уверен, что станицу Динскую будет просто не узнать. Районный центр будет комфортный. У него есть большой потенциал. И очень многое зависит от нас.
Депутат ЗСК Сергей Орлов в своей речи отметил, что большим плюсом является то, что Динское поселение вступает в большое количество краевых программ. Очень хорошо, что есть контакт с Советом молодых депутатов. Также он подчеркнул, что нужно стремиться улучшить качество благоустройства в поселении.
Председатель Совета депутатов Динского района Юрий Ильченко сказал, что численность населения в поселении постоянно растет. Наш район - самый заселенный в Краснодарском крае.
Он также считает, что нужно создавать новые рабочие места.
Кроме того, он отметил, что планируется улучшить качество охраны в образовательных учреждениях. И рассказал, что удалось улучшить качество школьного питания без увеличения стоимости.
Также на мероприятии стало известно, что Динское сельское поселение заняло 1 место в конкурсе на лучшее поселение края, который проводился Законодательным собранием края. Награда - 5 миллионов рублей на развитие.
Депутаты Динского сельского поселения единогласно признали работу администрации и главы поселения удовлетворительной.
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