“Прогресс налицо”. Отчет главы Динского сельского поселения

5 марта 2020 года в Доме культуры станицы Динской прошла открытая сессия депутатов Динского сельского поселения, на которой выступил с отчетом о проделанной работе за 2019 и планами на 2020 год глава администрации Виталий Литвинов.

Он отметил, что перед администрацией стоит конкретная цель – создание комфортных условий проживания жителей, развитие экономики и инфраструктуры.

В Динском поселении на 1 января 2020 года проживают 41 тысяча 17 человек. В станице Динской – 39 тысяч 172 человека, в поселке Украинском – 1 тысяча 845 человек.

Доходы

За 2019 год доходная часть бюджета поселения составила 482 миллиона 682 тысячи рублей.

В 2019 году доходы бюджета поселения сохранили положительную динамику. Объем собственных доходов к уровню прошлого года увеличился на 2,4 % и составил 140 миллионов 774 тысячи рублей.





Расходы

Расходов в 2019 году в сельском поселении было 504 миллиона 898 тысяч рублей, что в 2,8 раза выше уровня прошлого года.





Расходы на благоустройство, содержание и ремонт автомобильных дорог составили 351 миллион 913 тысяч рублей, что составляет 70 % от общих расходов бюджета поселения.





Краевые программы

В 2019 году администрация Динского сельского поселения приняла участие в программах, предусматривающих софинансирование из краевого и федерального бюджетов:

строительство, реконструкция автомобильных дорог,

формирование современной городской среды,

развитие культуры.

Это позволило дополнительно привлечь в бюджет поселения субсидии из краевого и федерального бюджетов в сумме 271 миллион 338 тысяч рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

За счет средств местного бюджета отремонтировали освещение и заменили светильники на общую сумму 1 миллион 128 тысяч рублей.

Теперь общая протяженность сетей уличного освещения на территории Динского сельского поселения составила 74 км, общее количество светильников – 1812 штук (в 2018 году – 1655 шт.).

На ремонт водопроводных сетей в 2019 году было предусмотрено 2 миллиона 657 тысяч рублей.

Выполнены работы по ремонту артезианской скважины на сумму 660 тысяч рублей.

Произведены работы по откачке ливневых и паводковых вод на сумму 43 тыс. рублей.

Приобретены материалы для ремонта ветхих водопроводных и канализационных сетей на сумму 494 тыс. руб.

В 2019 году произведена замена ветхих сетей водоснабжения общей протяженностью 8 км 500 м.

В Динском сельском поселении 14 котельных (13 из них работают на газе, 1 – на жидком топливе).

В 2019 году получено положительное заключение на строительство блочно-модульной котельной, мощностью 1,0 МВт в поселке Украинском.

Глава администрации отметил, что регулярно проводились субботники и санитарные пятницы по благоустройству и наведению порядка.

“Территория поселения стала заметно чище”, - сказал Виталий Литвинов.

Из федерального, краевого и местного бюджетов для реализации программы по благоустройству Комсомольского парка в 2019 году (3-я и 4-я очереди) было выделено 125 миллионов 935 тысяч рублей.

В рамках благоустройства создали новые пешеходные дорожки, по периметру парка обустроили велосипедную дорожку с резиновым покрытием, установили наружное освещение, на детских игровых площадках - резиновое покрытие, появились тренажеры, лавочки, урны и малые архитектурные формы, высадили цветы, многолетние кустарники и саженцы деревьев.





Дороги

Также отремонтировали 42 километра дорог в гравийном исполнении с добавлением нового материала на общую сумму 19 миллионов 650 тысяч рублей за счет средств местного и краевого бюджетов.

В рамках участия в краевой программе выполнен ремонт следующих дорог:

в станице Динской:

улицы Октябрьской от Садовой до Гоголя;

улицы Первомайской от Чапаева до Коммунальной;

улицы Кирпичной от Красной до Коммунальной;

капитальный ремонт улицы Коммунальной от Гоголя до Ленина;

улицы Калинина от Красной до Чапаева;

улицы Линейной от Красной до Краснодарской.





в поселке Украинском:

улицы Первомайской;

улицы Заречной;

улицы Комсомольской.

Общая протяженность отремонтированных дорог в асфальтовом исполнении составляет 12 километров на общую сумму 145 миллионов 573 рублей.

Были выполнены следующие работы по благоустройству поселения:

отремонтировали 895 метров тротуаров за 462 тысячи рублей;

произведен ремонт мемориального комплекса за 569 тысяч рублей;

высажено 4728 цветов, 1477 кустарников, 125 саженцев молодых деревьев;

обустроено 11 новых остановочных павильонов на сумму 3 миллиона 783 тысячи рублей;

приобретены и установлены лавочки и урны на фонтанной площади на 435 тысяч рублей.

Также разработан проект схемы электроснабжения Динского сельского поселения, выполнены работы по актуализации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Динского сельского поселения на общую сумму 253 тысячи рублей.





Кроме того, на территории поселения проводится большое количество культурно-массовых мероприятий различной направленности.

Всего за 2019 год в администрацию Динского сельского поселения поступило 2970 письменных обращений граждан.

Наибольшее их количество касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства – более 70% всех обращений.

“Мною и моим заместителем на личном приеме было принято 235 человек.

Еженедельно осуществлялся прием граждан вне графика, на котором консультации и разъяснения получили более 400 человек.

Состоялось 156 рабочих выездов на территорию поселения, в ходе которых было принято более 250 человек”, - резюмировал Виталий Литвинов.

Планы на 2020 год

В текущем году администрация Динского сельского поселения планирует принять участие в государственных программах:

«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»,

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Формирование современной городской среды»;

«Развитие топливно-энергетического комплекса»;

«Развитие культуры».

Также планируется оснастить материально-технической базой дом культуры станицы Динской.

Продолжится капитальный ремонт дорожной сети на улице Коммунальной - от Ленина до Садовой протяженностью полтора километра с обустройством тротуаров, перильных ограждений, пешеходных переходов, знаков и дорожной разметки. А также капитальный ремонт тротуара на ул. Октябрьской от Садовой до Гоголя. Его протяженность составит 5 километров 232 метра.

В рамках участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» планируется строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт в поселке Украинский.

По программе «Формирование современной городской среды» будет продолжена работа по благоустройству Комсомольского парка (5-я очередь). Там появится пляж.

После отчета жители смогли задать вопросы главе поселения.

Они поинтересовались, когда появится освещение на улице Октябрьской. Виталий Литвинов ответил, что сейчас уже подготовлена проектно-сметная документация для освещения всей улицы. Работы будут выполнены по втором полугодии 2020 года. Кроме того, там сделают и тротуар.

Прозвучал и вопрос о том, когда наведут порядок в парке микрорайона Солнечного.

Виталий Литвинов рассказал, что сейчас идет передача земли в собственность поселения. Затем будет разработана проектно-сметная документация на данный объект.

После отчета Виталия Литвинова слово предоставили главе района Евгению Пергун.

Он отметил, что для такого поселения бюджет слишком мал, но, невзирая на это, удалось с помощью вхождения в краевые программы сделать колоссальное количество работы.

Он отметил, что улучшилось санитарное состояние, появились новые контейнерные площадки.

Евгений Пергун подчеркнул, что и самим жителям важно поддерживать порядок. Если же мусор выбрасывается мимо контейнера, то это является административным правонарушением и должно наказываться.

“Я попросил, чтобы поселение организовало санитарный патруль, который будет за этим следить на постоянной основе”, - сказал глава района.