Происшествие в Агрономе: избиение или драка?

После опубликования на сайте статьи с рассказом студентов из Агронома журналисты «РВС» отправились на место происшествия — в ДК поселка. Одним из первых, кого мы встретили, был директор Дома культуры Славик Мхитарян.

По его словам, в субботу произошло не избиение, а банальная драка. И зачинщиками ее являются не строители, а студенты. Кроме того, обвинение рабочих в домогательствах тоже голословно.

– Это неправда. Я с утра до вечера вместе с ними – слежу за тем, как идет ремонт. Трое – местные, им еще нет и 20 лет. Четвертый – приезжий. Ни разу не видел, чтобы они к кому-то приставали. Если только снизу никто не начнет. Лично много раз слышал, как девушки, прогуливаясь около ДК, сами завязывали с ними разговоры.

Могу с уверенностью сказать, что виноваты обе стороны. Они говорят – восемь человек. Откуда, когда крышу ремонтируют всего четверо?

Говорят, что строители были выпившие. Никогда я не видел, чтобы они выпивали на работе.

Рассказали нам свою версию и строители. У одного из них, кстати, под глазом солидный фингал.

– После работы мы пошли в магазин за продуктами. Они толпой сидели тут, выпивали. Они начали выкрикивать оскорбления, при этом девушки смеялись. Я сперва предложил им поработать с нами, чтобы выяснить, чего они сами стоят. В ответ снова полетели оскорбления, началась драка. Нас было двое, а их больше десяти.

Тем временем в соцсетях разгораются нешуточные страсти. Сторона, назвавшая себя пострадавшей, публикует посты со своей версией случившегося, оскорбляя противников и выражая опасения, что теперь женщинам и детям «страшно просто выходить на улицу».

Много комментариев собрал и пост в «Инстаграме» «РВС».

Журналисты «РВС» пообщались со всеми сторонами конфликта и дали возможность каждому высказаться. Теперь решать, кто прав, а кто виноват, будут компетентные органы.