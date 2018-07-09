"Произошел взрыв. Это может случиться и с вами" (18+)

Мессенджер WhatsApp продолжает жить своей жизнью. Не так давно РВС писала о рассылках, предупреждающих людей остерегаться мошенников. Теперь пользователи шокированы проишествием, которое произошло в неизвестном городе с неизвестной девочкой. Рассылается фотография человека на операционном столе. У пострадавшего наблюдается тяжелое ранение левой ягодицы - от нее мало что осталось. Подкрепляют эту и без того нелицеприятную фотографию не менее печальным аудиосообщением. На нем женщина обреченным голосом рассказывает историю этого снимка. Якобы на нем изображена "молодая девушка", у которой в заднем кармане при воздействии солнечных лучей взорвался мобильный телефон. "А может, и не в заднем, а в переднем", - сетует женщина на аудио. Саму запись вы можете прослушать ниже.