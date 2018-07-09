"Произошел взрыв. Это может случиться и с вами" (18+)
Мессенджер WhatsApp продолжает жить своей жизнью. Не так давно РВС писала о рассылках, предупреждающих людей остерегаться мошенников. Теперь пользователи шокированы проишествием, которое произошло в неизвестном городе с неизвестной девочкой. Рассылается фотография человека на операционном столе. У пострадавшего наблюдается тяжелое ранение левой ягодицы - от нее мало что осталось. Подкрепляют эту и без того нелицеприятную фотографию не менее печальным аудиосообщением. На нем женщина обреченным голосом рассказывает историю этого снимка. Якобы на нем изображена "молодая девушка", у которой в заднем кармане при воздействии солнечных лучей взорвался мобильный телефон. "А может, и не в заднем, а в переднем", - сетует женщина на аудио. Саму запись вы можете прослушать ниже.
Посыл, конечно, благородный – нужно всегда помнить о технике безопасности при пользовании мобильными устройствами. Однако вся эта история абсолютно выдуманная. Никакой телефон не взрывался, а на фото не молодая несчастная девочка, а вполне взрослый преступник из Бразилии. При задержании в Рио-де-Женейро он оказал сопротивление и получил пулю в левую ягодицу. Только был там не смартфон, а боевой пистолет Глок-17, магазин которого и взорвался.
Судя по всему, людям нравятся сеять панику и наблюдать за реакцией общественности. Иначе очень трудно объяснить посыл тех, кто создает подобные рассылки.
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