Проходит конкурс видеороликов «Открываю страницы афганской войны»
До 15 февраля в Динском районе проходит конкурс видеороликов «Открываю страницы афганской войны», посвященный 30-летию завершения выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане.
Как сообщает районная администрация, работы конкурсантов должны быть представлены в виде видео-интервью, видео-сюжета, телевизионного репортажа, документального фильма воспоминаний участников боевых действий, членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане и гражданских специалистов, участвующих в спецоперации советских войск в Афганистане на одну из перечисленных тем:
- «Судьба человека» (биографическое повествование ветерана от первого лица);
- «Мы братьями стали в бою» (рассказ о сослуживцах, вместе с которыми выполняли боевые задачи);
- «Он не вернулся из боя» (повествование о боевом товарище);
- «История одного боя» (детальный рассказ о конкретном событии, пережитом рассказчиком лично);
- «Моя боевая награда» (орден, медаль на груди – за каждой наградой стоит история).
К конкурсной работе участники должны приложить:
- версию статьи в формате А 4, очерка, репортажа и т.п. (или один электронный экземпляр текста в формате pdf);
- эфирный вариант видеосюжета, телевизионного репортажа, документального фильма, на носителе CD, DVD (форматы - AVI, MP4, MPEG4, MP3), разрешение 1920х1080р максимальное время 8 минут;
- сведения об авторе (соавторах) в формате А 4: фамилия, имя, отчество, место учёбы, работы, класс, должность, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты.
В Конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие постоянное место проживания на территории муниципального образования Динской район.
Заявки на участие принимаются в срок до 15 февраля 2019 года по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 72 «А», тел./факс: 6-22-19 или на e-mail: odmdin@mail.ru.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 6-22-19.
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