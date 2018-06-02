Проходит месяц ранней диагностики новообразований полости рта и глотки

В целях повышения качества ранней диагностики, совершенствования профилактики злокачественных новообразований ротовой полости, пищевода и желудка у взрослого населения, с 1-го по 30 июня 2018 года в Динском районе проводится акция «Месяц ранней диагностики новообразований полости рта и глотки».

В проведении акции будут задействованы мужские и женские смотровые кабинеты, кабинеты врачей-онкологов, кабинеты врачей общей практики, врачей- отоларингологов, стоматологов.

Обращаться необходимо в лечебные учреждения района.