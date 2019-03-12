Прокуратура Динского района проводит отбор для поступления в вузы

Прокуратурой Динского района проводится первоначальный отбор кандидатов для поступления на целевые бюджетные места в юридические вузы в 2019 году.

Поступление будет проходить в следующие учебные заведения:

в Институт прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина;

в Институт Саратовской государственной юридической академии;

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

на юридический факультет Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, Кубанский государственный университет.

Обучение по целевому направлению осуществляется за счет средств федерального бюджета, с каждым из абитуриентов заключается договор о целевом обучении, который обязывает после окончания вуза проходить службу в органах прокуратуры края не менее 5 лет.

"Учитывая значимость пополнения органов прокуратуры квалифицированными молодыми специалистами, имеющими желание работать по прокурорской специальности, особое внимание при отборе кандидатов будет уделено образовательному уровню, мотивации и профессиональной пригодности для службы в органах прокуратуры", - сообщил и. о. заместителя прокурора Динского района юрист 1 класса Ислам Кунов.





Отбор кандидатов будет осуществляться до 15.04.2019 г.

За более подробной информацией необходимо обращаться в прокуратуру Динского района (ст. Динская, ул. Луначарского, 44, каб. № 9).