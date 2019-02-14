Прокуратура контролирует выплату долга по зарплате МУП «Динское»

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что в нарушение требований статей 22 и 136 Трудового кодекса Российской Федерации руководством МУП «Динское» не выплачена заработная плата перед 6 работниками предприятия на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

Согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в сфере трудовых отношений.

В силу тяжелого финансового положения, а также отсутствия юридического образования вышеуказанные работники не могли самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав. В связи с этим прокурор района в их интересах направил в Динской районный суд исковые заявления о взыскании задолженности по начисленной, но невыплаченной заработной плате.

Результаты рассмотрения указанных исковых заявлений находятся на контроле прокуратуры района.