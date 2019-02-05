Прокуратура обязала взять электросети дачников на баланс

На территории ДНТ «Дачник» и СОТ «Строитель» имеются бесхозяйные сети электроснабжения. Проверка показала, указанное имущество находится в неудовлетворительном состоянии.

В силу закона об электроэнергетике ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены. Они также несут бремя содержания таких объектов.

Несмотря на это, филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети указанные положения федерального законодательства не исполняются, несмотря на то, что при установлении тарифов для сетевой организации, учитываются в полном объеме экономически обоснованные расходы, связанные с эксплуатацией таких объектов.

Как рассказала «РВС» помощник прокурора Динского района Елена Хатунцева, с целью устранения нарушений законодательства, прокуратурой района директору филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети направлено представление, в котором поставлен вопрос о принятии мер, направленных на устранение указанных нарушений и привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Работа в данном направлении продолжается.