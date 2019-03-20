Прокуратура отменила закупку авто для администрации района

Как сообщил «РВС» исполняющий обязанности заместителя прокурора Динского района Ислам Кунов, ведомством проведена проверка законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в администрации Динского района.

Установлено, что администрацией района 11 марта 2019 года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет размещено извещение о проведении аукциона на поставку автомобиля Skoda Octavia с начальной ценой контракта 1,5 млн рублей.

Проверка показала, что проведение указанного аукциона является незаконным, поскольку при его организации были допущены грубые нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства о закупках, что не позволяло обосновать необходимость приобретения именно этого автомобиля в конкретной комплектации.

По результатам проверки исполняющему обязанности главы администрации Динского района объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства, по результатам чего проведение закупки отменено.