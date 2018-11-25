Прокуратура проверила точки продажи мяса. Выявлены нарушения

Прокуратура Динского района проверила исполнение законодательства, регулирующее продажу мясной продукции организациями торговли и общественного питания, а также на рынках выходного дня.

«В ходе проверки выявлены факты продажи мясной продукции при отсутствии товарно-сопроводительной документации, деклараций соответствия реализуемой продукции и иных нарушений законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства. По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отношении 7 индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (т.е. нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции), по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, было внесено 3 представления, которые были рассмотрены и удовлетворены. Выявленные нарушения к настоящему моменту удовлетворены», - сообщил помощник прокурора юрист 1 класса Виталий Губарев.