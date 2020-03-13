Прокуратура проводит отбор кандидатов на обучение в вузах
Прокуратурой Динского района проводится первоначальный отбор кандидатов для поступления на целевые бюджетные места в юридические вузы в 2020 году.
А именно:
институты прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина и Саратовской государственной юридической академии;
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации;
Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации;
юридический факультет Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Москва).
Старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов отметил:
“Следует принять во внимание, что обучение по целевому направлению осуществляется за счет средств федерального бюджета. С каждым из абитуриентов заключается договор, который обязывает после окончания вуза проходить службу в органах прокуратуры края не менее 5 лет.
Особое внимание при отборе кандидатов будет уделено образовательному уровню, мотивации и профессиональной пригодности”.
Проходить отбор будет до 24 апреля 2020 года.
За более подробной информацией необходимо обращаться в прокуратуру Динского района (ст. Динская, ул. Луначарского, 44, каб. № 12).
Комментарии
Это дополнение к статье месячной давности "Какое образование нужно, чтобы работать в прокуратуре?". Очень хотелось бы верить, но все ровно не верю из личного опыта, что в прокуратуру можно устроится с улицы.