На жителя Новотитаровской возбудили дело за аудиозапись

22-летнего жителя станицы Новотитаровской обязали выплатить штраф за аудиозапись, которая была добавлена на свою страницу в социальной сети. Эта аудиозапись пропагандировала превосходство одной расы над другой. В надлежащих органах ее посчитали экстремистской, поэтому было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения). Состоялся суд, который признал обвиняемого виновным. Работа в сетевом направлении продолжается, и прокуратура активно обрабатывает все информационные материалы, которые могут считаться экстремистскими.

Не так давно РВС писала о жителе Динской, который также был осужден за аудиозапись.