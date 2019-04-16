Прокуратура выявила нарушения в деятельности автошкол Динского района

В рамках проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура Динского района выявила нарушения в деятельности автошкол.

Как показала проверка, в учебных классах на информационных стендах отсутствовали предусмотренные требованиями документы: примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B», учебный календарный график (на каждую учебную группу), расписание занятий.

Также в деятельности одной из автошкол установлено отсутствие автомобильных аптечек первой помощи, необходимых для достижения образовательного процесса, в другой образовательной организации путевые листы на учебные автомобили не содержали сведений о сроках их действия и собственнике транспортного средства.

«С целью устранения выявленных нарушений законодательства прокуратурой внесены представления в адрес руководителей автошкол, которые были устранены. Три должностных лица указанных организаций привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – прокомментировал помощник прокурора Динского района Виталий Губарев.