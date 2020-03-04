Прокуратура выявила нарушения в пластуновской администрации

В администрации Пластуновского сельского поселения прокуратурой во время проверки выявлены случаи нарушения срока рассмотрения обращений граждан (30 дней).

Кроме того, они не во всех необходимых случаях перенаправляются в другие органы для рассмотрения в соответствии с компетенцией.

Таким образом, население не может в полной мере реализовать свое законодательное право на оперативное и всестороннее рассмотрение обращений.

“В результате проверки в отношении одного из руководителей администрации поселения прокуратурой района возбуждено дело* об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения по существу мировому судье. Санкция статьи предусматривает назначение штрафа в размере от 5000 до 10000 рублей.

Кроме того, в целях недопущения подобных нарушений впредь и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в адрес главы поселения направлено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства”, - рассказал старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов.

*По ст. 5.59 КоАП РФ