Прокуратура выявила в предприятии задолженность по зарплате

Прокуратурой Динского района проведена проверка соблюдения законодательства об оплате труда в ООО Буровая фирма «Градиент».

Как сообщил журналисту «РВС» старший помощник прокурора района Ислам Кунов, установлено, что в нарушение статей 22, 136 Трудового кодекса Российской Федерации на предприятии длительное время не выплачивалась заработная плата работникам (7 человек). Общая сумма долга превысила 1 миллион рублей.

По данному факту в отношении ООО Буровая фирма «Градиент» прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), санкция которой предусматривает назначение наказания в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес директора организации внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, а материалы проверки направлены в следственный орган для дачи оценки действиям руководства организации на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ.