Прокуратура защитила права многодетной матери из Динской

Прокуратура Динского района проверила исполнение законодательства о государственной поддержке многодетных семей. В итоге в деятельности администрации Динского района выявили нарушение права на предоставление земельного участка многодетной матери.

В ходе проверки установлено, что органом местного самоуправления незаконно отказано женщине в постановке на учет для предоставления в аренду земельного участка. Прокуратура района не согласилась с доводами администрации района о том, что бывшему супругу заявителя ранее уже был предоставлен безвозмездно в собственность земельный участок на территории Динского сельского поселения, а значит, многодетная мать не может быть поставлена на учет.

«Решением Динского районного суда от 5 апреля 2018 года, оставленного без изменения судом апелляционной инстанции, требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме, действия администрации МО Динской район признаны незаконными и она обязана поставить многодетную мать на учет для последующего выделения земельного участка. Исполнение решения суда поставлено на контроль в прокуратуре района», - прокомментировал помощник прокурора Динского района Михаил Бегин.