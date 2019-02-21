Прокуратурой вскрыт факт незаконного присвоения инвалидности

Прокуратурой Динского района проведена проверка соблюдения пенсионного законодательства, в ходе которой вскрыт факт получения гражданином в отсутствие законных оснований страховой пенсии по инвалидности, ежемесячной денежной выплаты и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Установлено, что гражданин получал социальные выплаты путем представления заведомо ложных сведений в пенсионный фонд и управление социальной защиты населения Динского района.

Как сообщила «РВС» помощник прокурора Елена Хатунцева, по данному факту материал проверки направлен прокуратурой района в орган дознания, по результатам доследственной проверки в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.

Работа в данном направлении продолжается.