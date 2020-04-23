Прокурор опротестовал решение депутатов о платежах за детсады

В начале года депутаты районного совета проголосовали за введение предоплаты за детский сад. В один месяц родители получили квитанцию, в которой одновременно была сумма и за прошлый месяц, и авансовый платеж на следующий. Некоторые люди были недовольны такими нововведениями, ведь нужно было оплачивать наперед полную сумму (если бы ребенок не пропустил ни одного дня в саду).

Но прокуратура выявила, что внесенные изменения в решение совета депутатов МО Динской район от 30.01.2014 г. «Об утверждении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» имеют нарушения.

А именно: они позволяют взимать с родителей плату за оказанные услуги по присмотру и уходу за детьми авансовыми платежами, то есть за период времени оказания услуги в будущем, но право на отказ от оказания услуги на таких условиях не предоставлено. Это противоречит требованиям федерального законодательства.

«В целях приведения действующего порядка в соответствие с требованиями закона прокурором принесен протест на решение Совета МО Динской район, который находится на рассмотрении.

Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района», – объяснил журналисту «РВС» помощник прокурора Динского района Михаил Бегин.