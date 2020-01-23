Прокурор: «Преступность на улицах выросла, убийств стало меньше»

В начале нового года принято подводить итоги прошлого. Прокурор Динского района Сергей Кириченко встретился с журналистом «РВС», чтобы рассказать о результатах работы ведомства за 2019 год.

Криминальная обстановка в районе

Он констатировал, что криминогенная обстановка в районе стабильна, как и в 2018-м.

Но уровень преступности незначительно вырос. Прокурор отметил: необходимо учесть тот факт, что есть и прирост населения в районе. За год он составляет в среднем 2-2,5 тысячи человек.

«Мы говорим о сухих цифрах. А ведь за каждой этой цифрой стоит человеческий труд. Без перерыва на обед и без выходных. Большая работа проведена органами внутренних дел, Следственным комитетом», – считает прокурор Динского района Сергей Кириченко.

В Динском районе официально зарегистрировано более 145 500 человек.

За 2019 год произошло более 1300 преступлений. Возбуждено более тысячи уголовных дел.

«Основная масса преступлений – небольшой и средней тяжести», - говорит прокурор.

Больше всего преступлений имущественного характера. Выросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В основном это бытовые, межличностные, внутрисемейные, а также уличные конфликты.

Выросло и количество преступлений, виновными в которых являются несовершеннолетние. Зачастую это кражи и угоны. «В случившемся есть и недосмотр органов профилактики», – считает прокурор. Есть несовершеннолетние преступники и не из нашего района (некоторые из них – учащиеся динского техникума).

Количество убийств за 2019 год по сравнению с 2018-м сократилось на 55 %. Отмечается также снижение количества ДТП со смертельным исходом – 9 случаев против 14 в 2018-м.

На 66% стало меньше разбоев.

А вот преступность на улицах выросла на 33 %. Основные населенные пункты, где происходят данные преступления, это Динская, Новотитаровская и Васюринская.

«Уровень преступности корыстной направленности остается на высоком уровне. На 2020 год запланированы мероприятия, которые повлияют на снижение преступности в категориях, описанных выше. Задача прокуратуры – стабилизация криминогенной обстановки в Динском районе.

Важным аспектом сейчас является создание доступа к правосудию в максимально короткий срок. Без длительных проверок уголовное дело должны либо возбудить, либо аргументированно отказать. В случае возбуждения – минимизировать сроки расследования до направления в суд. Приговор также должен быть вынесен в максимально короткий срок. Важно, чтобы было принято качественное решение максимально быстро. Наказание должно наступить как можно скорее после совершения преступления. Иначе это уже возмездие. Но следует помнить, что каждый случай индивидуален», – рассказывает Сергей Кириченко.

Махинации с заработной платой

Кроме того, проводятся также надзорные мероприятия по контролю выплаты заработной платы. За 2019 год погашена задолженность по зарплате на сумму более 6 миллионов рублей по Динскому району.

Была выявлена и подмена трудовых отношений гражданско-правовыми в ООО «Мусороуборочная компания» для 5 человек.

«Получая подмену таких трудовых отношений, вы теряете больничные, пенсию и все положенные льготы», – аргументирует Сергей Кириченко.

Невыплата заработной платы в срок — уголовно наказуемое деяние. Если вы вовремя не получили зарплату, то в любое время можете обратиться в прокуратуру.

В районе выявляются и факты выплаты «серой» заработной платы. Люди должны понимать, что в итоге они недополучат пенсию, больничные выплаты. Прокуратура продолжает работу в данном направлении совместно с налоговой службой.

Коррупция

Проводится работа по противодействию коррупции. За 2019 год было возбуждено 3 уголовных и 5 административных дела коррупционного характера.

Средний размер взятки в Динском районе — 50-100 тысяч рублей.

Также выявлено сокрытие доходов 18 должностными лицами: свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей, семи транспортных средств, свыше 15 тысяч квадратных метров земельных участков и иного недвижимого имущества.

Другие проблемы, которыми занимается прокуратура

Более 500 обращений в прошлом году поступило с жалобами на работу полиции. Прокурор отметил, что все они рассмотрены и по всем приняты соответствующие решения.

Всего за год органы прокуратуры приняли 2654 обращения. Их количество увеличилось.

За 2019 год около 400 раз прокурор посещал судебные заседания.

Кроме того, прокуратурой проводятся и выездные приемы граждан в поселениях Динского района. На личном приеме сотрудники приняли около 1500 заявлений. Специфика задаваемых вопросов очень разнообразна – от жалобы на соседа до несоблюдения федерального законодательства.

По материалам прокурора возбуждено 8 уголовных дел в отношении должностных лиц.

Кроме того, сейчас активизирована работа по градостроительным планам, зонированию.

Занимается прокуратура и отстаиванием прав предпринимателей.

Кроме того, ведется деятельность, направленная на обеспечение качества жизни населения: соответствующие нормам услуги ЖКХ, обустройство и облагораживание территорий в поселениях Динского района.

Защищаются права инвалидов.

Решаются и проблемы обманутых дольщиков. В 2018 году было 13 проблемных многоквартирных домов. На 2020-й удалось заселить граждан в 8, устранив все нарушения.

Еще 5 сейчас находятся в поле зрения ведомства. Работа продолжается.

Также сейчас осуществляется надзор за приведением в соответствующее состояние памятников и обелисков Великой Отечественной войны, которых в нашем районе 17.