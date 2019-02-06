Прокурор района: «За 2018 год отмечается рост преступности»
Усилия прокуратуры были сосредоточены на борьбе с имущественными преступлениями, преступлениями против личности, а также в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия. Отдельное внимание уделялось вопросам пресечения преступлений коррупционного характера.
В Динском районе зарегистрировано чуть более 1200 преступлений. Особую тревогу вызывает количество тяжких и особо тяжких преступлений — тоже отмечается их рост.
За 2018 год было совершено 10 убийств. В двух случаях лица, их совершившие, не были установлены.
Квартирные кражи
Требуется кардинально изменить ситуацию с ростом количества совершенных преступлений против собственности, особо мы выделяем квартирные кражи, потому как отмечается их рост в районе. Они схожи по способу совершения, времени и места концентрации. Нами сейчас анализируются все эти преступления — проводятся координационные совещания с участием сотрудников полиции. Поставлена задача на пресечение данного рода преступлений.
Я считаю их наиболее дерзкими, циничными, когда кто-то проникает в чужой дом, дабы завладеть имуществом граждан, которые ушли на работу — поднимать экономику района.
«Наша задача — это безопасность граждан. Они должны без опаски покидать свое жилище, уходя на работу, не переживая за сохранность вещей», - отмечает Сергей Кириченко.
Одним из факторов снижения преступности является стабильное социально-экономическое положение в районе. Прокуратура старается этому способствовать, в том числе — в сфере выполнения федерального законодательства. Так как корыстная преступность связана и с той же безработицей. Все граждане должны быть заняты трудом.
Предпринимательская деятельность
Часть нарушений, которая выявлялась прокуратурой, направлялась в контролирующие органы для привлечения юридических и должностных лиц к административной ответственности.
Результаты надзора в сфере соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности говорят о сохранившейся актуальности роли прокуратуры в данном направлении.
212 нарушений было выявлено за прошлый год — это чуть больше, чем в 2017-м.
«В данном направлении наши полномочия реализуются также проведением круглых столов с участием предпринимателей», - резюмирует прокурор.
«Проблемное» строительство
Сейчас в районе 9 «проблемных» объектов строительства. Прокуратура с ними активно работает. Основные нарушения — застройщик начал возводить здание без разрешения либо от него отступил. Например, в доме должно быть 50 квартир, а построили 228, или же этажность превышает указанную — 7 этажей вместо 3.
За каждым «проблемным» объектом закрепили куратора из числа должностных лиц администрации Динского района.
Пока Динской район не готов развиваться в плане многоэтажной застройки.
Задолженность по заработной плате
Особое внимание уделялось предприятиям-банкротам, имеющим задолженность по заработной плате перед сотрудниками. Полностью рассчитались с рабочими: предприятие «Кубанская кухня», ООО «Пластуновское», МУП «Земельно-кадастровое бюро».
Согласно официальным статистическим данным, на действующих предприятиях задолженности по зарплате в районе нет.
Прокуратурой района был освобожден от занимаемой должности руководитель МУП, который являлся близким родственником главы поселения.
11 человек в сведениях о доходах и расходах за 2017 год предоставили недостоверную информацию.
Прокурор района подчеркнул: «Наша задача — работать над качеством жизни граждан. Ни одна жалоба не остается без рассмотрения. Там, где можем, в рамках закона мы стараемся помочь».
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