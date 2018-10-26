Промвыставка в Пластуновской: мебель, спецодежда и не только

Промвыставка в Пластуновской: мебель, спецодежда и не только

Промвыставка в Пластуновской: мебель, спецодежда и не только

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1 час назад ВыставкаВыставка-презентацияГазета РВСДень промышленности Краснодарского края в Динском районеДинской районНовостиПластуновская

Сегодня, 26 октября 2018 года, в станице Пластуновской проходит выставка-презентация «День промышленности Краснодарского края в Динском районе».

Участие в ней приняли промышленники и делегации из 19 муниципальных образований – городов Краснодара, Горячего Ключа, Армавира и 16 районов Кубани.

Image titleВыставочными экспонатами стали различные товары, которые производятся во всем крае: школьная форма, мебель для образовательных учреждений и дома, светильники, полиэтиленовые трубы, арматура, пенобетонные блоки, оборудование для ресторанов, спецодежда, детские игрушки, тротуарная плитка и другое.

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Торжественно открыли мероприятие: глава Динского района Сергей Пономарев, заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков, председатель Совета МО Динской район Юрий Ильченко.

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Также прошел круглый стол «Участие промышленных предприятий Краснодарского края в строительстве и комплектовании учреждений образовательной сферы». Здесь каждое предприятие, которое занимается производством продукции для постройки школ, детских садов, смогло о себе рассказать с помощью презентации.

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