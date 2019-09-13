Пропал молодой парень из Пластуновской

13 сентября в редакцию «РВС» обратились родные 19-литнего парня, проживающего в станице Пластуновской. 10 сентября он ушел из дома и не вернулся.

В этот же вечер семья обратилась в полицию, но на тот момент заявление не приняли. Вечером 12 сентября в полиции приняли заявление о пропаже .

Приметы пропавшего: рост 1,80 м, очень худой, глаза голубые, лицо бледное, волосы темные, нерасчесанные. Под правым глазом родинка. Походка неуверенная.

Был одет в светло-серую теплую кофту, черные кроссовки с белой подошвой. В Пластуновской он живет с мая, большую часть времени проводил дома. Несколько раз уходил из дома, но его всегда находили. Но в этот раз найти не могут.

Имя пропавшего семья сообщать не стала. Они опасаются, что если его увидят и окликнут по имени, парень испугается и снова скроется.





У родственников есть сведения, что 12 сентября его видели в Динской в районе женской консультации. Всем, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просьба сообщить по телефону 8(918)68-90-441 или позвонить в дежурную часть ОМВД России по Динскому району по номерам 8(961) 58-17-462, 8(86162)61-594.