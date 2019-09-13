Пропал молодой парень из Пластуновской

Пропал молодой парень из Пластуновской

Пропал молодой парень из Пластуновской

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3 часа назад Динской районПластуновскаяПропал человекРодные ищут пропавшего

13 сентября в редакцию «РВС» обратились родные 19-литнего  парня, проживающего в станице Пластуновской. 10 сентября он ушел из дома и не вернулся.

В этот же вечер семья обратилась  в полицию,  но  на тот момент заявление не приняли. Вечером 12 сентября  в полиции приняли заявление о пропаже .

Приметы пропавшего:  рост 1,80 м, очень худой, глаза голубые, лицо бледное, волосы темные, нерасчесанные.  Под правым глазом родинка. Походка неуверенная.

Был одет  в светло-серую теплую кофту, черные кроссовки с белой подошвой.  В Пластуновской он живет  с мая, большую часть времени проводил дома.  Несколько  раз уходил из дома, но его всегда находили.  Но в этот раз найти не могут.

Имя пропавшего семья сообщать не стала. Они опасаются, что если его увидят и окликнут по имени, парень испугается и снова  скроется.


У родственников есть сведения, что 12 сентября его видели в Динской в районе женской консультации.  Всем, кто что-либо знает о местонахождении  молодого человека, просьба  сообщить по телефону 8(918)68-90-441 или позвонить в дежурную часть ОМВД России по Динскому району по номерам 8(961) 58-17-462, 8(86162)61-594.

                                                                        


Комментарии

Александр
Александр 1 час назад

Вчера, 12.09.2019 ориентировочно в 15-30 данный парень садился в такси марки Нива-шавроле серого цвета,на ж\д вокзале ст. Динской.

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Александр
Александр 1 час назад

Хотел дозвониться до родных, но телефон на сайте с недостающими цифрами

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