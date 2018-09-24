Пропала 14-летняя девочка из Динской

Об этом в редакцию «РВС» сообщили ее родственники. По их словам, Юлия Романенко пропала 19 сентября. Семья обратилась в полицию и написала заявление о пропаже.





Девочка уходит из дома уже не в первый раз. В прошлый раз ее не было четыре дня, нашлась она в Старомышастовской. Телефон ее включен, порой беглянка отвечает на сообщения, но не прислушивается к просьбам вернуться домой. В «РВС» семья обратилась в надежде, что сообщение о пропавшей увидят многие люди и смогут им помочь найти сбежавшую.





Девочка была одета в джинсы и темную кофту. Волосы средней длины светло-русого цвета, рост примерно 1,65 м.





Если вы что-то знаете о нахождении пропавшей, звоните по телефонам 89532408915 — Наталья, мама. И 89280372392.



