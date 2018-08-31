Пропала 16-летняя девушка из Васюринской

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В РВС обратились родственники Бочаровой Ксении из станицы Васюринской. 29 августа она ушла из дома и не вернулась по настоящее время.

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Девушка вышла из дома рано утром, чтобы успеть на утренний автобус из Васюринской в Динскую на 6.50. В Динской ей нужно было в техникум узнать расписание занятий. В 12.30 позвонила маме и сказала, что дома. Однако после была установлена геолокация по ее номеру телефона, показавшая г. Краснодар. В 20.42 телефон отключился в Краснодаре на пересечении улиц Горького и Коммунаров. Всем, кто владеет какой-либо информацией, в том числе о ее месте нахождения, просьба рассказать все родным.

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Могла быть одета в светлый свитшот с черным рисунком, серые лосины и бежевые кеды.

Полиция ищет: составили фоторобот, разослали ориентировки.

✔️Телефоны: 89604777115, 89892320860 – Мария, тетя Ксении.

89186314384 – Александра, мама