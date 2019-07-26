Пропала многодетная мать из поселка Агроном

Сегодня в редакцию "РВС" поступила новость от многих читателей о том, что 25 июля в поселке Агроном пропала женщина. Мы связались с Русланом - мужем пропавшей, он подтвердил информацию и рассказал, что ему известно.

Женщину, которая пропала, зовут Светлана Кураева. Кроме мужа, в семье трое детей. По словам мужчины, каждый рабочий день Светлана выходит из дома в 7.15 утра. Идти до работы приблизительно 800 м.

25 июля она как обычно собралась утром и вышла из дома. Муж в этот день находился дома, у него был выходной. Когда проснулся, ее уже не было. Все члены семьи считали, что Светлана на работе. Но в 8.30 на телефон Руслану пришло сообщение, что с его банковской карты сняты все деньги. Операция была произведена в одном из банкоматов Краснодара. Муж начал звонить на телефон жены, но тот был выключен. Сын побежал к маме на работу, но ему сказали, что сегодня она там не появлялась.

Семья не понимает, что случилось, она ли сняла деньги или кто-то другой. Руслан отмечает, что Светлана — спокойная, неконфликтная, не сильно эмоциональная. Вот так собраться, не предупредив никого и оставив маленького ребенка, которому и 4 лет нет, как утверждает муж Светланы, – на нее это не похоже.

Супруг отметил, что вместе они 12 лет, никаких конфликтов накануне не возникало.

Предположительно женщина была одета в бордовые бриджи и бело-бордовую майку. Рост 160-163 см. Русые волосы. Плотного телосложения.

На данный момент по камерам семья пытается отследить возможный маршрут и искать в пределах поселка. В Краснодаре на месте, где находится банкомат, сейчас тоже просматривают камеры.

В следственном комитете, как рассказали журналисту "РВС", проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей.

Просьба всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить по телефону 8(918)325-57-65, Руслан.