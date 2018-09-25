Пропавшая 14-летняя Юлия Романенко из Динской вернулась домой





Родственники девочки рассказали нам, что беглянка вернулась домой в день, когда была опубликована история о ее пропаже — 24 сентября.

Напомним, 24 сентября в РВС обратились родственники 14-летней Юлии Романенко и сообщили, что девочки уже пять дней нет дома и что это не первый ее побег от родителей.

- Она сама пришла домой поздно ночью. Увидела статью, стыдно стало. Просила прощения у родителей, плакала, - рассказала нам тетя девочки.

О том, где она пробыла пять дней, школьница не сообщила.

С утра, 25 сентября, мама отвезла Юлю к психиатру. Обратиться к специалистам такого профиля семье рекомендовали после предыдущего раза, когда несовершеннолетняя ушла из дома и отсутствовала четыре дня.

Подробности «РВС» не сообщили, но семья дала понять, что Юлю кладут на обследование в специализированное учреждение.







