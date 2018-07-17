Пропавшая девочка в Динской нашлась

«Пропал ребенок! Станица Динская» - рассылка с таким текстом вчера приходила в социальных сетях многим динчанам. Действительно, 14-летняя Диана Валиуллина 16 июля 2018 года в 5.40 вышла из дома. Весь день ее не могли найти. Любая информация была крайне важна. Привлекали добровольцев. Все неравнодушные люди распространяли рассылку по социальным сетям.

К счастью, около 10 часов вечера девочка нашлась. Она сама вернулась домой.

Как рассказала «РВС» мама Дианы, с дочерью все хорошо. Никакая помощь не требуется — она жива-здорова.

Женщина благодарит всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.