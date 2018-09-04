Пропавшая девушка из Васюринской найдена

Пропавшая девушка из Васюринской найдена

Пропавшая девушка из Васюринской найдена

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3 часа назад ВасюринскаяДинской районНашлась пропавшая девушкаПропала девушка

  


Как сообщили родные Ксении Бочаровой из станицы Васюринской, девушка нашлась.


Напомним, 16-летняя Ксения 29 августа отправилась в станицу Динскую  в  техникум  узнать расписание  занятий.  В обед позвонила маме  и сообщила, что уже дома. Но домой в тот день она так и не вернулась. На телефонные звонки не отвечала. В 2.42 телефон отключился. Как определили позже это произошло в Краснодаре на пересечении улиц  Горького и Коммунаров.


Родные  девушки обратились в правоохранительные органы. Также они написали в РВС, надеясь, что публикация в самом популярном в Динском районе СМИ поможет   узнать хоть что-то о пропавшей.


Как оказалось, в тот  день Ксения отправилась в Краснодар погулять с друзьями.  Опаздала на последнюю маршрутку , испугалась родительского гнева и  осталась у своей знакомой.  3 сентября  девушка дала о себе знать. Мама с тетей привезли ее домой.  Папа отвез в Динскую на учебу.


Мама Ксении выражает огромную благодарность всем, кто не прошел мимо их ситуации.

Комментарии

Николай
Николай 1 час назад

Тоесть пропала 29-ого , а дала о себе знать родителям 3-его. Ну не чего себе погуляла!!!!!

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