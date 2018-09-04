Пропавшая девушка из Васюринской найдена





Как сообщили родные Ксении Бочаровой из станицы Васюринской, девушка нашлась.





Напомним, 16-летняя Ксения 29 августа отправилась в станицу Динскую в техникум узнать расписание занятий. В обед позвонила маме и сообщила, что уже дома. Но домой в тот день она так и не вернулась. На телефонные звонки не отвечала. В 2.42 телефон отключился. Как определили позже это произошло в Краснодаре на пересечении улиц Горького и Коммунаров.





Родные девушки обратились в правоохранительные органы. Также они написали в РВС, надеясь, что публикация в самом популярном в Динском районе СМИ поможет узнать хоть что-то о пропавшей.





Как оказалось, в тот день Ксения отправилась в Краснодар погулять с друзьями. Опаздала на последнюю маршрутку , испугалась родительского гнева и осталась у своей знакомой. 3 сентября девушка дала о себе знать. Мама с тетей привезли ее домой. Папа отвез в Динскую на учебу.





Мама Ксении выражает огромную благодарность всем, кто не прошел мимо их ситуации.