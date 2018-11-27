Пропавшая в Динской школьница найдена

Сегодня, 27 ноября, найдена пропавшая школьница из Динской.

В пресс-службе ОМВД по Динскому району сообщили, что сотрудниками полиции несовершеннолетняя найдена у ее знакомой. Передана законным представителям. С девочкой проведена профилактическая беседа.

Напомним, Екатерина Киселева 2004 г. р. ушла из дома 26 ноября вечером. Сегодня утром ориентировка о пропаже школьницы облетела мессенджеры жителей района. Правоохранительные органы подтвердили факт и дали более подробную информацию о пропавшей.