Пропавшие мама с дочкой нашлись в Новотитаровской

Напоминаем, вчера 23 марта 2018 года в "РВС" обратился Александр. Он сообщил, что 22 марта ушла из дома в станице Нововеличковской на улице Заречной с ребенком и не вернулась его 20-летняя жена Наталья Михайловна Фочкина. Он рассказал, что приехал домой в обед 22 числа и ее уже не было. Александр и Наталья поженились два года назад. Их дочери семь месяцев. После исчезновения жены и дочки мужчина искал их по друзьям и родственникам, написал заявление в полицию.

Сегодня утром стало известно, что молодая мама с семимесячной дочкой нашлись. Вчера вечером супруг виделся с ней в Новотитаровском отделении полиции. Девушка цела и невредима, как и ребенок. "Чувствуют себя нормально", - сказал Александр. На данный момент находится у своих родителей. Это все, что сообщил супруг о пропавшей.