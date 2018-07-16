Пропавших детей смогут найти по их мобильным телефонам

Законопроект данного содержания уже внесен на рассмотрение в Госдуму, о чем соответствующий орган уже оповестил на своем сайте.

Документом предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка. А также сделать возможным использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Если же SIM-карта телефона зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости их продолжения предусмотрена необходимость получения судебного решения.

Как утверждает статистика, у большинства пропавших детей есть с собой мобильные телефоны. И даже, если устройство находится вне зоны действия сети, то аппарат работает еще несколько часов. По геоданным, которые получат с мобильного устройства, можно будет довольно точно определить, где оно находится. Соответственно, поиски ребенка можно будет начать ранее отведенного времени для заявления после пропажи.