Пропавший житель Динского района найден мертвым

Пропавший житель Динского района найден мертвым

Пропавший житель Динского района найден мертвым

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22 дня назад Газета РВСДинской районНовостиПропавший найденПропавший найден мертвымПропал житель Динского района

Как уже писала «РВС», в редакцию обратились жители Динского района, которые рассказали, что пропал их родственник.

21 ноября житель хутора Карла Маркса 40-летний Алексей Владимирович Копылов вышел из дома и не вернулся. Как стало известно родственникам позже, в этот день он вызвал такси и доехал в Новотитаровскую на пересечение улиц Широкой и Ленина. Больше о его местонахождении ничего не было известно.

28 ноября родственники обратились в полицию, написали заявление о пропаже.

Алексея Копылова обнаружили 28 декабря мертвым в лесу, недалеко от поселка Саук-Дере.

Пока известно только то, что у него не выдержало сердце, смерть была мгновенной.

Сестра отказалась от комментариев, сказав лишь, что смерть была естественной и брата она уже похоронила.

Комментарии

сеня
сеня 22 дня назад

И что он там делал, как туда попал?

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3
Веня
Веня сеня 21 день назад

Бухал наверное

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-7
Екатерина
Екатерина Веня 19 дней назад

Он не пил у людей горе а вы всякую хрень пишите нет чтобы поддержать так вы кости можете ужас какой-то

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2