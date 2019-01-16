Пропавшую девочку нашли в Динской

Сегодня, 16 января 2019 года, пятнадцатилетнию Ксению Иванову нашли в Динской. Оказалось, что у нее есть подруга в райцентре. Девочки сделали селфи и опубликовали его в социальной сети. По фото Ксению узнали другие пользоватили, видевшие публикацию о ее поиске, и позвонили родителям подростка. Мама девочки сообщила в редакцию "РВС" о том, что поиски прекращены и с девочкой все в порядке.

Ранее "РВС" писала, что 15 января в селе Пшада Геленджикского района пропала пятнадцатилетняя Ксения Иванова.