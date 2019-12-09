Следствие подтвердило личность найденной мертвой женщины

24 ноября в станице Динской пропала 46-летняя женщина. По словам родственников, она просто вышла вечером из дома и не вернулась. Начались поиски пропавшей динчанки, ориентировки были разосланы во многие СМИ и социальные сети.



29 ноября в Динской был обнаружен труп женщины в канаве. Пока на месте работало следствие, в социальных сетях под постом о пропаже женщины многие стали оставлять комментарии о том, что личность покойницы - пропавшая динчанка. Следствие на тот момент не подтвердило, но и не опровергло информацию.



Сейчас, как пояснили в следственном комитете, личность погибшей установлена. Ею является пропавшая 46-летняя динчанка. После проведенных экспертиз установлено, что следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.