"Просто красивые слова". Ответ стоматолога руководству

Ранее “РВС” писала о том, что один из пациентов поликлиники Новотитаровской остался недоволен условиями в кабинете стоматолога-хирурга.

Он был возмущен порванным креслом и самим аппаратом, на котором ни вода, ни воздух не работали.

Кроме этого, его удивил тот факт, что необходимые для работы материалы врач покупает за свои средства.

Журналист выезжала на то место, чтобы убедиться в состоянии медицинской установки. Обращение пациента соответствовало действительности.

На вопросы по состоянию кабинета отвечал сотруднику СМИ исполняющий обязанности заведующего стоматологической поликлиникой Ашот Бабуджев, тогда же он и рассказал следующее.

Стоматологу-хирургу для проведения манипуляций вода и воздух не нужны. Финансирование медицины не может себе позволить каждый год менять оборудование. За установкой необходимо следить врачу. “Если за ним доктор тщательно следит, то оно долго и надежно служит”. Врач должен оставлять заявку, руководство сразу отреагирует. От стоматолога-хирурга ничего не поступало.

Что касается купленных расходников за счет стоматолога, Ашот Бабуджев спросил: “А честно ли работают специалисты, если установленных норм “расходников” им не хватает?”.

Исполняющий обязанности заведующего стоматологической поликлиникой отметил, что доктора снабжаются расходными материалами за счет средств обязательного медицинского страхования.

После публикации журналист связалась со стоматологом-хирургом, которая работает в том кабинете. Ее зовут Рената Рахаева.

На тот момент, когда журналисту показывали помещение, она отсутствовала, так как по графику была не ее смена.

Девушку возмутил ответ руководства, по ее словам, то, что в нем сказано, “просто красивые слова”. Врач поделилась своей версией.

Рената пришла работать в поликлинику Новотитаровской хирургом-стоматологом в 2014 году. За время ее работы ей один раз поменяли стоматологическое кресло с очень старого на другое, подержанное, раньше оно находилось в кабинете детского стоматолога. Кресло было лучше предыдущего, но все равно уже находилось в ненадлежащем состоянии.

“Заявку на его качественный ремонт (даже не на смену!) я подавала много раз: через медицинскую сестру, напрямую звонила медтехникам, говорила и писала докладные заведующему. Оповещала всех. Медтехники неоднократно ко мне приезжали, чтобы починить его. Им всегда были необходимы какие-то детали и запчасти. Они звонили заведующему и докладывали, что именно им нужно. Присылали ему фотографии. Он был в курсе всего.

Все мои заявления заведующий не принимал. Я специально приезжала в Динскую лично с письменным документом, просила поставить резолюцию, чтобы его приняли, но в ответ получала отказ. Он говорил, что не имеет права этого делать и не будет расписываться. Все мои заявления возвращал обратно”, – опровергла Рената фразу Ашота Бабуджева о том, что с ее стороны никаких заявок не поступало.

По ее словам, эта проблема существует уже уже несколько лет, и просьб отремонтировать кресло поступало руководству множество.

Единственный выход из ситуации, который ей предложили, – починить его за свой счет.

Мысль исполняющего обязанности заведующего поликлиникой о том, что хирургу-стоматологу не нужны “приставки” к установке, она тоже опровергла.

“Использование стоматологической бормашины в хирургии необходимо. Во-первых, для распиливания зуба на отдельные части. Во-вторых, для удаления костной ткани. В работе необходимы воздух, вода, длинный алмазный бор для турбинного наконечника, с помощью которых мы можем разъединять многокорневые зубы, твердосплавный бор для выпиливания зуба из кости и другие инструменты, которые выполняют определенные задачи. Наличие этого оборудования обеспечивает меньшую вероятность того, что будут осложнения после удаления зубов”, - рассказала врач.

Сейчас Рената вынуждена многое делать вручную. Но, по ее словам, есть манипуляции, которые руками не сделаешь.