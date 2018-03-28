Против чиновницы из Старомышастовской возбудили уголовное дело

Под следствием находится начальник общего отдела администрации Старомышастовского сельского поселения. Ее обвиняют в том, что в октябре 2015 года она внесла в выписку из похозяйственной книги заведомо ложные сведения о принадлежности гражданке А. на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства.

Получив выписку, гражданка оформила землю в собственность. Бюджету Старомышастовского сельского населения был нанесен ущерб в 1,6 млн рублей.

Против чиновницы администрации возбудили уголовное дело по ст. 292, ч. 2 (служебный подлог).

«Санкции этой статьи предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы. Самое строгое наказание — лишение свободы до 4 лет с лишением права занимать определенные должности в госучреждениях до 3 лет», – рассказал помощник прокурора Ислам Кунов.