Проверка арбузов Динского района на нитраты (видео)

Проверка арбузов Динского района на нитраты (видео)

Проверка арбузов Динского района на нитраты (видео)

  49
56 минут назад АрбузыВасюринскаяДинскаяДинской районНитратыНовости ДинскойПластуновская

На Кубани начался сезон арбузов, люди массово скупают эту ягоду, которая в самое жаркое время года пользуется большим спросом. Из-за этого, зачастую, полосатые ягоды могут подвергаться дополнительной обработке различными веществами, которые пагубно скажутся на Вашем здоровье. Вооружившись нитратомером, который нам любезно предоставила руководитель магазина детских товаров «Бэмби» Яна Галаган, журналисты «РВС» отправились в арбузный рейд по улицам Динской.


Было куплено 8 арбузов — 5 из Динской, один на ДНТ «Труд», один в Пластуновской и еще один в Васюринской.


Первый полосатый «пациент» был куплен на улице Коммунальной, станица Динская. Как сказал продавец, привезены арбузы из хутора Нижний. Скажем сразу — все арбузы, которые попали нам в руки, были выращены на полях Краснодарского края. Конкретно этот экземпляр показал себя очень даже неплохо — 51 мг/кг при допустимой норме нитратов 60 мг/кг. Похожими результатами могут похвастаться и арбузы из Пластуновской, которые мы купили на ул. Красной — также 51 мг/кг, и из ДНТ «Труд» - 52 мг/кг. Чуть хуже показала себя ягода с ул. Чапаева станицы Динской - 62 мг/кг. Антирекорд поставил арбуз с Комсомольской улицы — там количество нитратов в одной ягоде составляет 89 мг/кг. А вот самый чистый экземпляр был куплен в Васюринской, на улице Луначарского - всего лишь 42 мг/кг.

Комментарии