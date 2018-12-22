Проверка незаконных рубок и реализации елей проходит в Динском районе

До 27 декабря на территории Динского района проходит профилактическое мероприятие «Новогодняя ель», направленное на пресечение фактов незаконных рубок, транспортировки и реализации хвойных деревьев. Такие меры помогает предотвратить не только единичные случаи рубки хвойных деревьев для личного использования, но и массовые, когда предприимчивые граждане рубят ели и сосны для продажи.

Государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции выйдут на патрулирование мест возможных незаконных рубок сосен и елей. При поддержке ГИБДД будет проводиться досмотр транспортных средств, перевозящих деревья хвойных пород, и проверка разрешительной документации.

Контролю подвергнутся документы на право приобретения и реализации сосен и елей в местах продажи хвойных деревьев, в частности, товарно-транспортные накладные установленного образца с соответствующими отметками поставщика, договоры купли – продажи.

В соответствии с законодательством заготавливать ели и деревья других хвойных пород для новогодних мероприятий могут предприниматели на основании договора купли – продажи, заключенного по результатам открытого аукциона, а также арендаторы лесных участков. При этом вырубка может проводиться только в период с 1 по 31 декабря на лесных участках, где не требуется сохранение подроста и насаждений, в том числе, на противопожарных разрывах и трассах лесохозяйственных дорог.

Самостоятельная заготовка деревьев хвойных пород запрещена. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность, также нарушители должны возместить причиненный лесному фонду ущерб.

Реализация деревьев хвойных пород осуществляется только в специально отведенных местах на территории «Елочных ярмарок».