Проводится конкурс социальной рекламы

В целях реализации основополагающих принципов государственной антинаркотической политики, а также решения задач в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков на территории Динского района с 10 января по 20 февраля 2019 года проходит региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы "Спасем жизнь вместе".

Конкурс пройдет по трем номинациям: «Лучший макет наружной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Заявки предоставляются в срок до 16 февраля 2018 года в отделение по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Динскому району вместе с заявлениями.