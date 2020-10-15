Проводится проверка по факту слива мутной жидкости в реку в Динской

Недавно в социальных сетях мы публиковали видео, на котором рыбак в Динской обнаружил бетонную трубу с вытекающей в реку Кочеты мутной жидкостью. На основании обращения мы направили официальный запрос в Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР. Его рассмотрели, и государственный инспектор приехал в обозначенное место.

Совместно с нашим журналистом нашли коллектор. Специалист убедился в заявленных обстоятельствах и созвонился с главой сельского поселения Виталием Литвиновым. После разговора с ним на место назначения незамедлительно приехала заместитель главы Елена Чабанова. По факту составлен комиссионный акт. Установлено, что через железобетонную трубу приблизительного диаметра 300-500 мм осуществляется сброс пенной жидкости мутного цвета с характерным запахом.

На данный момент дело находится в производстве Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР Федерального агентства по рыболовству Азово-Черноморского территориального управления. Как сказал госинспектор, далее будет проводиться экспертиза и устанавливаться, кому принадлежит труба.

Наталья Бережная