Проект: график выходных и праздничных дней в 2019 году

Министерство труда предлагает увеличить новогодние и майские праздники в следующем, 2019 году.

Так, в проекте постановления говорится, что новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, то есть 10 дней. Также запланированные дни отдыха – с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября.

Как сообщают «РИА Новости», выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) совпадают с нерабочими праздничными днями, их предлагают перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятница). По аналогии хотят перенести отдых с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.