Проекты благоустройства Динской. Есть ли продвижения?

Все жарче становится воздух и одновременно — разговоры о том, когда же в Динской появятся полноценные места для отдыха — парки. Прогуляться и посидеть на лавочке в уютной тени деревьев — вот чего хотят и молодые мамочки, и пенсионеры. Разговоры подогревает всем известный факт о наличии проектов по благоустройству Комсомольского парка, парка в микрорайоне Солнечный и пляжа.

В Комсомольском парке сейчас стартует второй этап реконструкции в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как обещает глава района Сергей Пономарев на своих страницах в соцсетях, в этой зеленой зоне появятся тротуары, светильники, новые деревья вместо ликвидированных аварийных, а также территорию подготовят для размещения аттракционов. Там же сообщается, что в июле будет проведен электронный аукцион, к августу определится подрядчик. Планируемый срок окончания работ по контракту — 4 октября 2018-го года.

Но все-таки Комсомольский парк можно назвать парком уже сейчас. Деревья растут, лавочки стоят, имеются дорожки. Даже траву косят, хотя завсегдатаи парки считают, что делать это можно бы и чаще.





Но парк Солнечный — это скорее поляна. Несколько разрозненных аллей, утопающих в густой траве даже сквером не назовешь. В конце прошлого года мы публиковали снимки из серии «Ожидание vs Реальность». На них наглядно видно, какую красоту планируется создать на месте «поляны» в Солнечном микрорайоне. Статью и фотографии можно и сейчас посмотреть на нашем сайте gazeta-rvs.ru по названию «Проекты и парки в Динском районе: ожидание — реальность». И главное, все это очень востребовано: детворе, их родителям и бабушкам с дедушками нужно культурное место для отдыха. «Поляна» идеально подходит для размещения игровой площадки, дорожек для прогулок, лавочек для отдыха. Будет ли это сделано? Такой вопрос мы адресовали в районную администрацию и теперь ждем ответа. Как только получим — расскажем вам.





Еще одна территория, которую нам обещают благоустроить — пляж. Хотя, в буквальном смысле пляжем это не будет, ведь купания в реке здесь не предусмотрены. Как нам рассказали в районном управлении экономического развития и инвестиций, проект направлен на благоустройство зоны отдыха у реки. Процесс затянулся почти на два года из-за финансовых трудностей инвестора. Сейчас документы оправлены в край на сопровождение по получению микрозайма. Так же инвестор наконец-то обратился в фирму, занимающуюся берегоукреплением. По проекту первую очередь благоустройства планируется закончить уже в 2019-м году. Это должен быть открытый бассейн и обустройство набережной. Как нас уверили, инвестор приступит к работам в ближайшее время, сигналом тому послужит забор, который должен быть установлен на месте строительства.



