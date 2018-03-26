Проекты: в Динской и Новотитаровской благоустроят территории

18 марта 2018 года жители Динского и Новотитаровского поселений выбирали не только Президента России, но и территорию, которую будут реконструировать в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

У динчан выбор стоял между тремя зонами: Солнечный, Комсомольский парки и территория, прилегающая к мемориалу в поселке Украинском.

В Новотитаровской в список включили две территории - сквер вдоль Ейского шоссе, участок на пересечении улиц Октябрьской и Коммунаров.

На 24-х оборудованных пунктах разместили дизайн-проекты. Жители предъявляли паспорта, а специалисты заносили их данные в регистрационные листы.

Пресс-служба администрации Динского района сообщила, что в итоге большинство избирателей из Динского поселения проголосовали за реконструкцию Комсомольского парка. Второе место оказалось у поселка Украинского и третье – у парка в Солнечном. Именно поэтому в скором времени ожидается вторая очередь реконструкции Комсомольского парка.

Новотитаровцы отдали предпочтение скверу на Ейском шоссе.









